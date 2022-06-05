Что случится, если вы не будете давать детям сахар

Школьники не всегда съедали здоровые блюда без рафинированного сахара, которые готовила им мама. Но в целом эксперимент прошёл довольно успешно.

Важным оказалось при этом внимательно обращать внимание на состав продуктов. К примеру, леденцы могут вызвать не такой сильный скачок сахара в крови, если в их состав входит молоко или фрукты. Также, добавляет Грэм Макгрегор, председатель Action on Sugar, можно для замедления усвоения сахара, полученного из фруктов, съесть кусок сыра или другого белкового продукта.

Вместе с тем, по мнению Вольман, запрещать употреблять сахар детям даже при ожирении не стоит. Это связано с тем, что таким образом можно лишь сформировать у ребёнка лишь негативные ассоциации с определёнными продуктами. Вообще при разговоре с детьми о еде нужно придерживаться нейтрального отношения к продуктам, то есть не воспринимать их только как плохие или хорошие. Лучше всего представлять пищу как топливо для тела и мозга.

Спустя две недели выяснилось, что дети съели за неделю примерно 26 кубиков сахара. А это почти в два раза меньше, чем раньше. При этом Макгрегор утверждает, что при умеренном подходе к употреблению рафинированного сахара через шесть-восемь недель вкус сладких продуктов и газированным напитков будет уже казаться детям слишком приторным.

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