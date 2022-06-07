Что случится, если вы откажитесь от пива: пять побочных эффектов

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Что случится, если вы откажитесь от пива: пять побочных эффектовВсе они подтверждены научно
В жаркий летний день часто хочется открыть банку ледяного пива. Но всё же для здоровья будет лучше, если вы выберете что-то другое. Вот к каким последствиям приведёт отказ от этого вида алкоголя.
Если вы решили ограничить потребление пива, то это правильный выбор. Хотя бы потому, что вскоре вы ощутите эти пять положительных эффектов.
- Более плоский живот. Если вы будете пить пиво регулярно, то можете набрать вес. Но сбросить лишние килограммы будет легко, если вы просто откажитесь от этого напитка. Помогает приобрести плоский живот отказ от него по нескольким причинам. Как отмечает доктор Джош Акс, это связано с тем, что исключение из рациона пива уменьшает количество потребляемых калорий, предотвращает переедание и вздутие живота.
- Улучшение работы печени. Всем известно, что из-за алкоголя увеличивается нагрузка на печень. Если же вы откажитесь от пива, то будет качественнее происходить процесс расщепления токсинов и метаболизма жиров.
- Снижение веса. В средней порции пива содержится примерно 150 килокалорий. Кроме того, это калории «пустые», то есть они не приносят никаких полезных веществ организму. Поэтому имеет смысл ограничить количество выпитого.
- Более спокойный сон. Алкоголь в принципе вредит сну и нарушает его естественные циклы. Причём, как говорит Фрэнк Липман, доктор медицинских наук и директор THE WELL, чем ближе к отходу ко сну вы пьёте, тем более негативно это повлияет на ваш сон. Хватит даже всего двух порций пива в день, чтобы вызвать нарушение сна.
- Ясность ума. Иногда в процессе изготовления пива в него проникают микротоксины и тяжёлые металлы. Эти вещества отрицательно влияют на работу мозга. Исследования показывают, что некоторые люди чувствительны к таким веществам. Нейрофизиолог Сюзанна Газда подчёркивает, что подобные токсины способны привести к нейродегенерации. То есть у человека могут начаться проблемы с памятью, возникать головные боли и пр. Правда, чтобы это произошло, нужно выпить очень много пива.
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