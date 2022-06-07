Что случится, если вы откажитесь от пива: пять побочных эффектов

Все они подтверждены научно

В жаркий летний день часто хочется открыть банку ледяного пива. Но всё же для здоровья будет лучше, если вы выберете что-то другое. Вот к каким последствиям приведёт отказ от этого вида алкоголя.