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Что случится с организмом, если начать принимать пребиотики

Они содержатся, например, в недозрелых бананах
Пребиотики — это вещества, стимулирующие рост и (или) биологическую активность определённых микробов в кишечнике человека. Имеет ли смысл их принимать?
Что случится с организмом, если начать принимать пребиотики

Во-первых, пребиотики необязательно принимать в таблетках. Они содержатся, например, в следующих продуктах: топинамбур, спаржа, чеснок, цикорий, немного недозрелые бананы. Во-вторых, если вы начали принимать пребиотики, то вот, что может произойти в организме:

  1. Может уменьшиться уровень воспаления.

  2. Может улучшиться здоровье кишечника.

Следует помнить, что кишечник человека — это экосистема, состоящая из триллионов микробов, взаимодействующих с хозяином. «Подкормка» правильных организмов принесёт пользу.

  1. Возможно, вы будете лучше контролировать уровень сахара в крови.

  2. Вы можете начать более эффективно усваивать кальций.

  3. У вас может улучшиться иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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