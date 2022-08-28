Что случится с организмом, если начать принимать пребиотики

Во-первых, пребиотики необязательно принимать в таблетках. Они содержатся, например, в следующих продуктах: топинамбур, спаржа, чеснок, цикорий, немного недозрелые бананы. Во-вторых, если вы начали принимать пребиотики, то вот, что может произойти в организме:

Может уменьшиться уровень воспаления. Может улучшиться здоровье кишечника.

Следует помнить, что кишечник человека — это экосистема, состоящая из триллионов микробов, взаимодействующих с хозяином. «Подкормка» правильных организмов принесёт пользу.

Возможно, вы будете лучше контролировать уровень сахара в крови. Вы можете начать более эффективно усваивать кальций. У вас может улучшиться иммунитет.

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