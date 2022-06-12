Что случится с организмом, если вы бросите пить

Вы начнёте лучше спать.

Одним из положительных побочных эффектов отказа от алкоголя является улучшение сна. Если вас мучает бессонница, вероятно, её симптомы уменьшатся.

Вы похудеете.

Всё просто — алкоголь калориен. Известно также, что спиртное особенно снижает сжигание жира в области живота.

Вы больше не будете испытывать похмелье.

Да, эксперты упомянули это довольное очевидное следствие. Такие они добавили, что это улучшит продуктивность.

Кровяное давление снизится.

Снижение кровяного давления является распространённым побочным эффектом отказа от алкоголя, особенно у людей, которые много пили до этого.

Эксперты также отметили, что сильно пьющие люди, прежде чем отказываться от алкоголя, должны поговорить с врачом, так как синдром отмены может быть очень опасен.

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