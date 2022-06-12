Что случится с организмом, если вы бросите пить

Что случится с организмом, если вы бросите питьМножество положительных изменений
- Вы начнёте лучше спать.
Одним из положительных побочных эффектов отказа от алкоголя является улучшение сна. Если вас мучает бессонница, вероятно, её симптомы уменьшатся.
- Вы похудеете.
Всё просто — алкоголь калориен. Известно также, что спиртное особенно снижает сжигание жира в области живота.
- Вы больше не будете испытывать похмелье.
Да, эксперты упомянули это довольное очевидное следствие. Такие они добавили, что это улучшит продуктивность.
- Кровяное давление снизится.
Снижение кровяного давления является распространённым побочным эффектом отказа от алкоголя, особенно у людей, которые много пили до этого.
Эксперты также отметили, что сильно пьющие люди, прежде чем отказываться от алкоголя, должны поговорить с врачом, так как синдром отмены может быть очень опасен.
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