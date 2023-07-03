Что случится с вашим организмом, если вы будете пить алкоголь каждый день

Ухудшится качество сна. Алкоголь влияет на сон таким образом, что прерывает цикл быстрого сна и препятствует нормальному дыханию во время сна. В исследовании 2020 года, которое было опубликовано в Public Health Nutrition, говорится, что у людей, которые употребляют много алкоголя, выше риск возникновения короткого сна, храпа, синдрома обструктивного апноэ во сне.

Уменьшится объём мозга. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Nature Communications, при употреблении всего одного алкогольного напитка в день у человека изменяется объём серого и белого веществ в мозге. У тех, кто пьёт алкоголя ещё больше, мозг уменьшается ещё сильнее.

Возникнут перепады настроения. Как только алкоголь в организме метаболизируется, вы можете ощутить раздражительность, беспокойство, грусть, гнев. Соедините всё это ещё и с похмельем.