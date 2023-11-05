Что случится с вашим организмом, если вы станете постоянно пить много алкоголя

Одно научное исследование с участием почти 600 тысяч пьющих людей из 19 стран показало, что у тех, кто пил в неделю 14-25 порций алкоголя, средняя продолжительность жизни была на два года короче, чем у тех, кто выпивал максимум семь порций спиртного в неделю. Результаты другого исследования, опубликованные в журнале The Lancet, продемонстрировали, что по мере увеличения еженедельного потребления алкоголя повышается риск возникновения инсульта, сердечной недостаточности и смерти от гипертонии или аневризмы аорты.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определяют чрезмерное употребление алкоголя как восемь или более порций в неделю для женщин и 15 или более для мужчин.

Вот какие последствия для здоровья вас ждут из-за чрезмерного употребления спиртного.

Алкоголь может изменить вашу ДНК. Исследования показывают, что пьянство и злоупотребление алкоголем могут изменить ваш генетический состав и заставить вас чаще и больше пить. Учёные обнаружили, что у запойных и сильно пьющих людей изменились два гена. Один из них связан с биологическими часами организма, другой - с реакцией организма на стресс. В результате у людей усиливается тяга к алкоголю.

Алкоголь увеличивает риск возникновения некоторых видов рака. В том числе тех, что поражают ротовую полость, горло, печень и грудь. Исследование, опубликованное в сентябре 2021 года в журнале Nutrients, показало, что употребление алкоголя влияет на вероятность развития перечисленных выше видов рака и рака пищеварительного тракта.