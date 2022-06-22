Что случится с вашим здоровьем, если вы каждый вечер станете пить пиво

Кроме того, из-за пива, как отмечает диетолог Кэти Бойд, может возникнуть вздутие живота и раздражение пищеварительного тракта. В результате желудок будет производить больше кислоты, а это приведёт к воспалению слизистой кишечника, а затем - к гастриту.

Научно доказано, что алкогольные напитки нарушают естественный цикл сна. И чем больше вы выпьете и чем раньше после этого ляжете спать, тем хуже у вас будет сон. Также из-за пива вы можете столкнуться с изжогой или гастроэзофагеальным рефлюксом.

Но есть у ежедневного употребления пива и один плюс. Оно очень питательно, а также в нём много антиоксидантов, кремния, витаминов группы В, которые делают кости более крепкими.

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