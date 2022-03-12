Что случится с вашим здоровьем при передозировке кофе или чаем

Фитнес и здоровье
Вчера в 20:52
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Что случится с вашим здоровьем при передозировке кофе или чаемНичего хорошего
Кофе держит нас “на плаву” в течении дня. И без своевременной “подзарядки” сложно решать какие-либо задачи. Однако кофеин в его составе не так полезен в больших количествах. Так, доктор медицинских наук Гэри Соффер из Йельского университета рассказал о главных признаках передозировки кофеином.
Для начала он напомнил, что это вещество содержится не только в кофе, но и в шоколаде, газировке, энергетиках, черном и зеленом чае.
Сама передозировка кофеином опасна развитием патологий желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем. Среди таких патологий он выделил гипертонию, язвы, гастрит и иногда психические расстройства. Считается, что безопасная ежедневная доза кофеина — 400 мг.
Если говорить о симптомах передозировки кофеином, то врач поделился следующими: учащение мочеиспускания, диарея, расстройство желудка, головная боль, повышенная тревожность, бессонница, учащение пульса.
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Источник: Insider