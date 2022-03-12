Что случится с вашим здоровьем при передозировке кофе или чаем

Для начала он напомнил, что это вещество содержится не только в кофе, но и в шоколаде, газировке, энергетиках, черном и зеленом чае.

Сама передозировка кофеином опасна развитием патологий желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем. Среди таких патологий он выделил гипертонию, язвы, гастрит и иногда психические расстройства. Считается, что безопасная ежедневная доза кофеина — 400 мг.

Если говорить о симптомах передозировки кофеином, то врач поделился следующими: учащение мочеиспускания, диарея, расстройство желудка, головная боль, повышенная тревожность, бессонница, учащение пульса.

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