Что случится со здоровьем, если есть салаты каждый день

1. Вы будете получать много витаминов.

Если вы включаете в салат самые разнообразные ингредиенты (разные виды овощей, фруктов, бобовых, орехи и семена) и регулярно менять их, блюдо может легко стать источником питательных веществ.

2. Можно похудеть.

Обычно в салатах много клетчатки, которая помогает в похудении.

3. Вы сохраните свой мозг молодым.

Исследование 2018 года показало, что употребление одной порции салата в день улучшает память пожилых людей.

4. Возможно, вы испытаете изжогу.

Если в заправке есть уксус.

5. Вы можете чувствовать вздутие живота или газообразование.

Особенно, если порции большие. Связано это тоже с клетчаткой.

6. Возможно, стул станет более регулярным.

7. Это может увеличить продолжительность жизни.

Метаанализ 2016 года показал , что употребление большего количества листовых зелёных овощей связано со значительно более низким риском сердечных заболеваний.