Что случится со здоровьем, если есть салаты каждый день

Что случится со здоровьем, если есть салаты каждый деньОни полезные
Диетолог рассказала изданию Eat this, not that!, что случится с телом, если есть овощные салаты каждый день.
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1. Вы будете получать много витаминов.
Если вы включаете в салат самые разнообразные ингредиенты (разные виды овощей, фруктов, бобовых, орехи и семена) и регулярно менять их, блюдо может легко стать источником питательных веществ.
2. Можно похудеть.
Обычно в салатах много клетчатки, которая помогает в похудении.
3. Вы сохраните свой мозг молодым.
Исследование 2018 года показало, что употребление одной порции салата в день улучшает память пожилых людей.
4. Возможно, вы испытаете изжогу.
Если в заправке есть уксус.
5. Вы можете чувствовать вздутие живота или газообразование.
Особенно, если порции большие. Связано это тоже с клетчаткой.
6. Возможно, стул станет более регулярным.
7. Это может увеличить продолжительность жизни.
Метаанализ 2016 года показал , что употребление большего количества листовых зелёных овощей связано со значительно более низким риском сердечных заболеваний.