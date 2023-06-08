Что такое биохакинг и как он поможет вам прожить дольше

Путь к долгой жизни при помощи биохакинга вы можете себе проложить следующими способами.

Более спокойный сон. За счёт этого вы избежите нездоровой тяги к сладкому. Согласно одному исследованию, молодые люди, которые придерживаются здорового сна, гораздо реже рано умирают. Также это исследование предполагает, что около 8% смертей по любой причине могут быть связаны с плохими привычками и моделями сна.

Терапия теплом или холодом. Холодный душ может положительно сказаться на кровообращении, уменьшить боль, укрепить иммунитет и поднять настроение. Согласно результатам исследований, купание в холодной воде помогает растопить жировые отложения. Кроме того, результаты одного исследования продемонстрировали, что время, проведённое в сауне, оказывает большое влияние на потерю массы тела, особенно у людей с ожирением или избыточным весом.

Пищевые добавки и ноотропы. Ноотропы при этом помогают улучшить умственные способности. Бохимик из Калифорнийского университета в Беркли специально даже составил список из 41 минерала и витамина, которые способствуют здоровому старению.

Сокращение потребления обработанных продуктов и сахара. В ходе исследования, опубликованного в Журнале Американского колледжа кардиологов, выяснилось, что чем больше человек ест ультра-обработанных продуктов, тем выше у него риск развития болезней сердца и смертности. И каждая дополнительная ежедневная порция таких продуктов ещё больше увеличивает риск.

Периодическое голодание. Исследования демонстрируют, что прерывистое и периодической голодание - безопасные и эффективные методы, которые могут положительно сказаться на здоровье и долголетии.

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