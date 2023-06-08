Что такое биохакинг и как он поможет вам прожить дольше

Что такое биохакинг и как он поможет вам прожить дольшеТакже благодаря этому методу вы похудеете
Эксперт по питанию The Nutrition Twins отмечают, что биохакинг может быть очень полезным для снижения веса и увеличения продолжительности жизни. И вот что для этого можно сделать.
Биохакинг как способ улучшения жизни можно практиковать разными способами. Связан сам по себе биохакинг с применением различных методов, благодаря которым тело будет функционировать наилучшим образом.
Например, это может быть принятие ледяных ванн, прерывистое голодание, мониторинг маркеров крови, использование ноотропов. Ко всему этому приобщились и знаменитости: Том Брэди, Джек Дорси и Брук Берк.
Путь к долгой жизни при помощи биохакинга вы можете себе проложить следующими способами.
Более спокойный сон. За счёт этого вы избежите нездоровой тяги к сладкому. Согласно одному исследованию, молодые люди, которые придерживаются здорового сна, гораздо реже рано умирают. Также это исследование предполагает, что около 8% смертей по любой причине могут быть связаны с плохими привычками и моделями сна.
Терапия теплом или холодом. Холодный душ может положительно сказаться на кровообращении, уменьшить боль, укрепить иммунитет и поднять настроение. Согласно результатам исследований, купание в холодной воде помогает растопить жировые отложения. Кроме того, результаты одного исследования продемонстрировали, что время, проведённое в сауне, оказывает большое влияние на потерю массы тела, особенно у людей с ожирением или избыточным весом.
Пищевые добавки и ноотропы. Ноотропы при этом помогают улучшить умственные способности. Бохимик из Калифорнийского университета в Беркли специально даже составил список из 41 минерала и витамина, которые способствуют здоровому старению.
Сокращение потребления обработанных продуктов и сахара. В ходе исследования, опубликованного в Журнале Американского колледжа кардиологов, выяснилось, что чем больше человек ест ультра-обработанных продуктов, тем выше у него риск развития болезней сердца и смертности. И каждая дополнительная ежедневная порция таких продуктов ещё больше увеличивает риск.
Периодическое голодание. Исследования демонстрируют, что прерывистое и периодической голодание - безопасные и эффективные методы, которые могут положительно сказаться на здоровье и долголетии.
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