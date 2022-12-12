Что такое метаболический синдром и какие продукты при нём можно есть

Если вы сталкиваетесь с высоким давлением, уровнем сахара и триглицеридов (жира) в крови, низким уровнем «хорошего» холестерина и у вас большой обхват талии (у мужчин - более 102 см, у женщин - более 89 см), значит, у вас есть и метаболический синдром. Важно, что при наличии двух-трёх из перечисленных симптомов повышается вероятность развития диабета второго типа, болезней сердца, появления инсульта. Кроме того, научные исследования демонстрируют, что 90-95 % случаев рака связаны с неправильным образом жизни (курение, питание).

При метаболическом синдроме лучше всего человеку подойдёт средиземноморская диета. Она поможет привести в норму все показатели, связанные с этим синдромом.

Так, исследование, опубликованное в Obesity, показало, что за счёт такой диеты у людей в течение шести лет накапливалось гораздо меньше жира на животе. В недавней научной работе в Frontiers in Nutrition говорится, что у тех, кто придерживался средиземноморской диеты, даже при лишнем весе не было метаболического синдрома.