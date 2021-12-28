Что такое мигрень и чем она отличается от простой головной боли

Прежде всего, головная боль - это один из неврологических признаков и причину её возникновения нужно установить, пишет доктор Кэти Манро. В то же время мигрень может вызвать головную боль, но это ещё не всё. Бывает и множество других симптомов этой болезни, которые могут сопровождать головную боль: чувствительность к звукам, свету, головокружение и пр. Ещё приступы мигрени могут возникать часто и быть при этом тяжёлыми, а могут наоборот.

А что собственно происходит во время приступа мигрени? Сначала может проявиться «аура», то есть различные нарушения до возникновения головной боли. На этот признак жалуется треть больных. Затем появляются головная боль, «мозговой туман», усталость. При этом сама боль может ощущаться не только в голове, но и в шее, животе и т.п.