Что такое мигрень и чем она отличается от простой головной боли

Что такое мигрень и чем она отличается от простой головной болиОбъясняет издание BBC Science Focus Magazine
Прежде всего, головная боль - это один из неврологических признаков и причину её возникновения нужно установить, пишет доктор Кэти Манро. В то же время мигрень может вызвать головную боль, но это ещё не всё. Бывает и множество других симптомов этой болезни, которые могут сопровождать головную боль: чувствительность к звукам, свету, головокружение и пр. Ещё приступы мигрени могут возникать часто и быть при этом тяжёлыми, а могут наоборот.
А что собственно происходит во время приступа мигрени? Сначала может проявиться «аура», то есть различные нарушения до возникновения головной боли. На этот признак жалуется треть больных. Затем появляются головная боль, «мозговой туман», усталость. При этом сама боль может ощущаться не только в голове, но и в шее, животе и т.п.
Помочь при приступах мигрени может ведение дневника. В него можно записывать наблюдения о головной боли. Ещё, конечно же, нужно обратиться за консультацией к специалисту. Он поможет подобрать нужное лечение.
Наконец, врач объяснила, что может вызывать эти приступы мигрени. Гены мигрени делают мозг уязвимым для атак и заставляют его хуже обрабатывать сенсорные сигналы. Кроме того, мозг человека, страдающего мигренью, чувствителен к различным изменениям в организме и внешним изменениям. Всё новое может вызвать также приступы: например, смена работы на другую, поездка в незнакомое место и пр.
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