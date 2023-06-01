Что такое ПМС и как от него избавиться

По мнению учёных, предменструальный синдром связан с резким снижением уровня гормонов эстрогена и прогестерона. Это происходит в случае, когда женщина не беременна. По данным клиники Майо, при ПМС возникают определённые эмоциональные и физические симптомы.

Среди эмоциональных признаков ПМС выделяют напряжение/беспокойство, депрессивное настроение, плаксивость, перепады настроения, изменения аппетита, бессонница, социальная изоляция, плохая концентрация, изменение полового влечения.

Из физических симптомов при ПМС появляются боль в мышцах или суставах, головная боль, усталость, увеличение веса (из-за задержки жидкости в организме), вздутие живота, болезненность молочных желез, прыщи, запор или диарея, непереносимость алкоголя.