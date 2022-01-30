Что такое «продукты с отрицательной калорийностью» и как они влияют на вес

На сегодняшний день одна самых известных диет - предполагающая употребление продуктов с отрицательной калорийностью. Другими словами, такой пищи, на переваривание которой уходит больше энергии, чем поступает от еды. По большей части в этот список входят овощи и фрукты: сельдерей, салат, морковь, брокколи, огурцы, помидоры, грейпфрут. Также сюда относят холодную воду, жевательную резинку, которые, правда, не вызывают значительной потери веса.

При этом, отмечает автор, на самом деле такие продукты содержат калорий всё же больше, чем нужно для их переваривания и усвоения. Эффективность диеты, где употребляются эти продукты, объясняется других их свойством.