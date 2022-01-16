Что такое синдром Мюнхгаузена и какие признаки у этой странной болезни

Впервые синдром Мюнхгаузена был описан в XIX веке. Позже, в 1968 году, американский учёный Х. Спиро предложил назвать эту болезнь хронической фиктивной (искусственно вызванной).

Вообще встречается такое заболевание нечасто. Оно составляет 1 процент от всех психических болезней. Средний возраст больных составляет 34 года, а чаще всего синдром этот возникает у женщин.

О причинах возникновения заболевания точно сказать сложно. В основном специалисты полагают, что болезнь связана с нехваткой внимания у пациента, необходимостью получать заботу и поддержку. Также риск развития синдрома выше при наличии у человека: детской психической травмы, истерического и пограничного расстройства, низкой самооценки, опыта из детства, когда при болезни ребёнку уделялось внимания больше, опыта переживания сексуального насилия.

В большинстве случаев пациенты говорят о том, что у них болит голова, сердце, жалуются на кровотечения. Также из таких симптомов могут быть слабость, рвота, диарея, амнезия, депрессия, плохое зрение и др. В итоге люди проходят медицинские обследования, но не получают подтверждения диагнозов.