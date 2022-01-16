Что такое синдром Мюнхгаузена и какие признаки у этой странной болезни

Что такое синдром Мюнхгаузена и какие признаки у этой странной болезниРассказывает портал «Научная Россия»
Впервые синдром Мюнхгаузена был описан в XIX веке. Позже, в 1968 году, американский учёный Х. Спиро предложил назвать эту болезнь хронической фиктивной (искусственно вызванной).
Вообще встречается такое заболевание нечасто. Оно составляет 1 процент от всех психических болезней. Средний возраст больных составляет 34 года, а чаще всего синдром этот возникает у женщин.
О причинах возникновения заболевания точно сказать сложно. В основном специалисты полагают, что болезнь связана с нехваткой внимания у пациента, необходимостью получать заботу и поддержку. Также риск развития синдрома выше при наличии у человека: детской психической травмы, истерического и пограничного расстройства, низкой самооценки, опыта из детства, когда при болезни ребёнку уделялось внимания больше, опыта переживания сексуального насилия.
В большинстве случаев пациенты говорят о том, что у них болит голова, сердце, жалуются на кровотечения. Также из таких симптомов могут быть слабость, рвота, диарея, амнезия, депрессия, плохое зрение и др. В итоге люди проходят медицинские обследования, но не получают подтверждения диагнозов.
Также пациенты симулируют некоторые симптомы, чтобы в итоге попасть в больницу. Это кровотечение, обморок, острая боль, повышенная температура.
На данный момент это расстройство изучено плохо. Вместе с тем больные имеют такие черты характера и качества личности, как эгоцентризм, артистизм, нестабильная самооценка, тревожность, истеричность, социальная неадаптированность, богатая фантазия.
Как отмечает Американская психиатрическая ассоциация, диагностируют синдром Мюнхгаузена по четырём критериям: «симуляция симптомов», «игра в больного», «отсутствие связи между ложью человека и выгодой», «отсутствие психических расстройств». Подобных пациентов госпитализируют множество раз, но находятся они в медицинском учреждении недолго. При этом лечения как такового не существует: рекомендуют чаще всего лечить психологическую травму, которая и является причиной возникновения расстройства. Также специалисты советуют пациентам чаще взаимодействовать с другими людьми, следовать советам врачей, не подвергать себя опасности.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.