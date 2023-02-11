Что такое скандинавский метод сна и какие у него преимущества

20:03, 11 февраля 2023
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Что такое скандинавский метод сна и какие у него преимуществаВозможно, вы уже так делаете
Вам плохо спится? Возможно, стоит попробовать скандинавский метод сна. Издание ScienceTimes подробно о нём рассказало.
Фото: Unsplash
Скандинавский метод сна включает в себя обнимание собственного одеяла вместо того, чтобы делиться им с партнёром по кровати. Своё название он получил потому, что довольно распространён в скандинавских странах, включая Данию, Норвегию и Швецию.
Как говорят эксперты, такой метод сна просто комфортнее для большинства людей. Когда у партнёров разные одеяла, им проще регулировать температуру во время сна. А это позволяется выспаться лучше.