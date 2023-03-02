Что такое средиземноморский образ жизни и как он улучшает здоровье

Что такое средиземноморский образ жизни и как он улучшает здоровьеОсобенно полезен он для сердца
Уже многое известно о положительном влиянии средиземноморской диеты на сердце. Но что насчёт образа жизни в целом?
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Правда ли, что средиземноморский образ жизни в целом в сочетании с диетой, в основе которой - фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, рыба, полезные масла, улучшает здоровье? На этот вопрос ответила команда учёных. Эксперты обнаружили, что чем больше придерживались такого образа жизни британцы среднего и старшего возраста, которые живут примерно в 2400 км к северо-западу от Средиземного моря и много веселятся, тем ниже у них был риск умереть от болезней сердца, рака и других заболеваний.
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Результаты проведённого исследования были представлены 28 февраля на конференции Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью в Бостоне.
Данные об участниках исследования специалисты взяли из Британского биобанка, из многоцентрового популяционного исследования. Возраст людей составлял от 40 до 75 лет. Наблюдали за ними с 2009-2012 года по 2021 год.
У взрослых, которые больше всего были привержены средиземноморскому образу жизни, вероятность смерти от любой причины была ниже на 29%, а смерти от рака - на 28%. Средиземноморский образ жизни предполагает взаимодействие с окружающими. То есть люди выстраивают прочные социальные связи, фокусируются на послеобеденном сне, расслабленной семейной трапезе и т.п.
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