Что такое токсичный позитив и как он вредит здоровью

Научные исследования показывают, что из-за подавления чувств может усилиться стресс, беспокойство, симптомы депрессии в долгосрочной перспективе. Лучше всего не разделять эмоции на «плохие» и «хорошие», а признать, что ощущать злость, разочарование или грусть - это вполне нормально. К тому же все эмоции будут с вами не вечно, а через некоторое время сменятся на другие.

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