Что такое «возраст сна» и как он связан с долголетием

Специалисты использовали машинное обучение, чтобы разработать систему, которая определяет возраст сна и изменение его характеристик.

Учёные пришли к выводу, что частые пробуждения в течение ночи являются важным фактором для прогнозирования смертности от всех причин. Также специалистам важно обращать внимание на снижение эффективности дремоты и сокращение фазы быстрого сна.

При этом возраст сна можно улучшить: для этого советуют засыпать и просыпаться в привычное для большинства людей время, спать в тёмном помещении и регулярно нагружать тело физическими нагрузкам. Также необходимо отказаться от алкоголя, кофеина и переедания перед сном.