Что такое «возраст сна» и как он связан с долголетием

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Что такое «возраст сна» и как он связан с долголетиемЧастые пробуждения – повод задуматься
«Возраст сна» — это особенности сна, которые присущи людям в разных возрастных категориях. Специалисты проанализировали данные о сне 10 699 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 90 лет, чтобы подробнее изучить этот вопрос.
Специалисты использовали машинное обучение, чтобы разработать систему, которая определяет возраст сна и изменение его характеристик.
Учёные пришли к выводу, что частые пробуждения в течение ночи являются важным фактором для прогнозирования смертности от всех причин. Также специалистам важно обращать внимание на снижение эффективности дремоты и сокращение фазы быстрого сна.
При этом возраст сна можно улучшить: для этого советуют засыпать и просыпаться в привычное для большинства людей время, спать в тёмном помещении и регулярно нагружать тело физическими нагрузкам. Также необходимо отказаться от алкоголя, кофеина и переедания перед сном.