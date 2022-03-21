Что такое высокофункциональная тревожность и как понять, что она у вас есть

Что такое высокофункциональная тревожность и как понять, что она у вас естьОбъясняет нейробиолог
В диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, или DSM, нет термина «высокофункциональная тревожность». Это подчёркивает автор статьи, когнитивный нейробиолог доктор Кристиан Джарретт. Подобным образом люди описывают свой опыт: в этом смысле фразу «высокофункциональная тревожность» можно сравнить с понятиями «мозговой туман» или «нервный срыв», которых в медицинской науке официально нет.
При высокофункциональной тревожности человек может добиваться успехов в карьере, несмотря на негативные мысли и самокритику. Другими словами, это тот случай, когда он испытывает сильную тревогу, но хорошо скрывает это и достигает поставленных целей. Особенно часто такое встречается у крайне амбициозных людей и у перфекционистов. С одной стороны, они сильно давят на себя, так как хотят стать успешными, с другой - боятся обратиться за помощью, показаться уязвимыми.
Вообще тревога может у человека проявляться разными способами. Через фобии, паническое расстройство, социальную тревогу, нездоровый перфекционизм и пр. Также часто вместе с этим встречаются другие признаки вроде дрожи, тошноты, усиленного сердцебиения, проблем со сном, головокружения.
Врач может поставить человеку в данном случае диагноз - «тревожное расстройство». Существует и генерализованное тревожное расстройство. Оно представляет собой тревогу, которая не связана с определённой ситуацией. Подобный диагноз будет поставлен только тогда, когда человек будет ощущать тревогу как минимум полгода, Причём в этом случае он может вполне успешно выполнять повседневные дела.
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