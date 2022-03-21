Что такое высокофункциональная тревожность и как понять, что она у вас есть

В диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, или DSM, нет термина «высокофункциональная тревожность». Это подчёркивает автор статьи, когнитивный нейробиолог доктор Кристиан Джарретт. Подобным образом люди описывают свой опыт: в этом смысле фразу «высокофункциональная тревожность» можно сравнить с понятиями «мозговой туман» или «нервный срыв», которых в медицинской науке официально нет.

При высокофункциональной тревожности человек может добиваться успехов в карьере, несмотря на негативные мысли и самокритику. Другими словами, это тот случай, когда он испытывает сильную тревогу, но хорошо скрывает это и достигает поставленных целей. Особенно часто такое встречается у крайне амбициозных людей и у перфекционистов. С одной стороны, они сильно давят на себя, так как хотят стать успешными, с другой - боятся обратиться за помощью, показаться уязвимыми.