Что важнее для здоровья: качество сна или его продолжительность

Специалисты из Карлова университета в Праге и Чешской академии наук в течение трёх лет наблюдали за 4253 жителями Чешской Республики. Все эти люди принимали участие в опросе в 2018, 2019 и 2020 годах. Кроме того, в рамках данного исследования рассматривалась социальная смена часовых поясов, то есть когда естественным биологическим ритма организма противоречат работа и социальные обстоятельства. Например, такое может случиться, если вы в выходные поздно ложитесь спать и поздно просыпаетесь, а в будни - нет.

Команда учёных обнаружила, что у участников качество сна связано было со счастьем и здоровьем. В то же время стресс на работе связан был с нарушением смены часовых поясов.