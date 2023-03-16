Что важнее для здоровья: качество сна или его продолжительность

Что важнее для здоровья: качество сна или его продолжительностьНедавно это узнали учёные
Оказывается, качество сна может быть важнее, чем те самые семь-девять часов в сутки. У людей, которые засыпали в течение 15 минут и не просыпались по ночам слишком часто, признавались, качество жизни было лучше по результатам исследования.
Фото: Sleep Foundation
Специалисты из Карлова университета в Праге и Чешской академии наук в течение трёх лет наблюдали за 4253 жителями Чешской Республики. Все эти люди принимали участие в опросе в 2018, 2019 и 2020 годах. Кроме того, в рамках данного исследования рассматривалась социальная смена часовых поясов, то есть когда естественным биологическим ритма организма противоречат работа и социальные обстоятельства. Например, такое может случиться, если вы в выходные поздно ложитесь спать и поздно просыпаетесь, а в будни - нет.
Команда учёных обнаружила, что у участников качество сна связано было со счастьем и здоровьем. В то же время стресс на работе связан был с нарушением смены часовых поясов.
В целом же, по словам учёных, продолжительность сна и разница во сне в выходные и рабочие дни не так важны для качества жизни, как хороший ночной сон. Тем не менее пока неясно, плохой сон снижает качество жизни или же плохое качество жизни способствует ухудшению сна.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Plos One.
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