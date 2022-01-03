Что важнее при похудении: качество или количество потребляемых калорий

Согласно научным исследованиям, диета с высоким содержанием жиров, углеводов либо того и другого вместе увеличивает расход энергии на 4-8 процентов. В то же время блюда, в которых много белка, увеличивают обмен веществ на 11-14 процентов.

Кроме того, диетологи также отмечают важность гликемического индекса пищи и гликемической нагрузки. Другими словами, это то, насколько быстро способна еда увеличить уровень глюкозы в крови. Высокий индекс у таких продуктов, как белый рис, пирожные, печенье, чипсы, а низкий - свежий перец, зелёные овощи, грибы, бобовые.

Из других факторов, которые необходимо учитывать, - содержание пищевых волокон (продукты с большим количеством клетчатки позволяют быстрее почувствовать сытость), пустые калории в продуктах с минимальной пищевой ценностью либо без неё (например, это сахар, безалкогольные напитки).

Больше всего способствуют набору веса чипсы, сладкие напитки, картофель, мясо (обработанное и необработанное). Противоположный эффект имеют цельнозерновые, фрукты, овощи, орехи, йогурт.

На данный момент наиболее здоровой диетой, по словам специалиста, считается растительная. Она по большей части состоит из фруктов, овощей, бобовых.

В целом, если беспокоитесь о здоровье, то важнее смотреть на качество калорий, а не на их количество. К примеру, углеводы содержат и кока-кола, и леденцы, и шпинат, и яблоки. И если отказ от первых позволит улучшить состояние организма, то от вторых - наоборот.

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