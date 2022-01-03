Что важнее при похудении: качество или количество потребляемых калорий

Что важнее при похудении: качество или количество потребляемых калорийОбъясняет специалист-диетолог
Калория представляет собой определённое количество энергии, которое необходимо для повышения 1 килограмма воды на 1 градус Цельсия. Однако если говорить о здоровье и энергетическом балансе человеческого тела, то не все калории будут одинаково на него влиять. Это доказывает тот факт, что люди, которые употребляют одинаковое количество калорий, но распределяют их между приёмами пищи по-разному, теряют вес тоже не одинаково.
На самом деле не вся энергия, которую содержат продукты, может быть усвоена организмом. Поэтому в конце 1800-х годов учёный-химик У. О. Этуотер определил процент содержащихся в различной пище калорий, которые действительно усваиваются.
Согласно научным исследованиям, диета с высоким содержанием жиров, углеводов либо того и другого вместе увеличивает расход энергии на 4-8 процентов. В то же время блюда, в которых много белка, увеличивают обмен веществ на 11-14 процентов.
Кроме того, диетологи также отмечают важность гликемического индекса пищи и гликемической нагрузки. Другими словами, это то, насколько быстро способна еда увеличить уровень глюкозы в крови. Высокий индекс у таких продуктов, как белый рис, пирожные, печенье, чипсы, а низкий - свежий перец, зелёные овощи, грибы, бобовые.
Из других факторов, которые необходимо учитывать, - содержание пищевых волокон (продукты с большим количеством клетчатки позволяют быстрее почувствовать сытость), пустые калории в продуктах с минимальной пищевой ценностью либо без неё (например, это сахар, безалкогольные напитки).
Больше всего способствуют набору веса чипсы, сладкие напитки, картофель, мясо (обработанное и необработанное). Противоположный эффект имеют цельнозерновые, фрукты, овощи, орехи, йогурт.
На данный момент наиболее здоровой диетой, по словам специалиста, считается растительная. Она по большей части состоит из фруктов, овощей, бобовых.
В целом, если беспокоитесь о здоровье, то важнее смотреть на качество калорий, а не на их количество. К примеру, углеводы содержат и кока-кола, и леденцы, и шпинат, и яблоки. И если отказ от первых позволит улучшить состояние организма, то от вторых - наоборот.
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