Что важнее всего для здоровых зубов: объясняют стоматологи

Если говорить о чистке зубов, то здесь её длительность не играет никакой роли. Дело не в этом, а в качестве. И кто-то справляется с чисткой за две минуты, а кому-то надо на это восемь минут, отмечает врач Камила Цмиралова.

Понять, действительно ли вы хорошо почистили зубы, можно, если провести по ним языком. В идеале зубы должны казаться вам гладкими.

Кроме того, на самом деле паста просто защищает щётку от быстрого изнашивания. Если бы мы чистили зубы без пасты (а главная цель чистки - избавиться от зубного налёта), то менять щётку нужно было бы каждые 14 дней. Ещё увидеть, где остался налёт, можно при помощи пастилки. Её, по словам стоматолога, нужно после чистки зубов рассосать, а затем по окраске зубов станет понятно, какие места нужно прочистить тщательнее.