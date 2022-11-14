Что вреднее: недосыпать или ложиться спать поздно

Что вреднее: недосыпать или ложиться спать поздноВыяснили учёные
Многие считают, что рано ложиться спать - это здоровая привычка. Однако специалисты предупреждают, что это не всегда так. Хотя они также сходятся в том, что и недостаток сна, и поздний отход ко сну вредят здоровью.
Как показывают последние научные исследования, из-за раннего отхода ко сну у человека может увеличиться риск смерти. Так, исследование 2021 года продемонстрировало, что если человек ложится спать слишком рано (до 22 часов) или слишком поздно (после 12 ночи), то у него повышается вероятность развития болезней сердца и риск смерти по любым причинам. В первом случае - на 29 %, во втором - на 11 %.
Но нужно также понимать, что в ходе этого исследования была выявлена только связь между отходом ко сну и вероятностью возникновения различных заболеваний и смерти, а не зависимость. Также на риск смерти или развития сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять многие факторы.
Также в 2021 году другая команда исследователей из Оксфордского университета выяснила, что вредят здоровью как ранний, так и поздний отход ко сну. Опубликованы результаты этого исследования были в European Heart Journal Digital Health. Из участников исследования выше всего заболеваемость была у тех, кто засыпал в 00:00 или позже, а ниже всего - у тех, кто ложился спать в 22-23 часа.
При этом, как выяснилось, самым «здоровым» временем для отхода ко сну является период с 22 до 23 часов.
Что касается вреда позднего отхода ко сну и недосыпа, то они, если это происходит длительное время, в этом плане примерно равны. Они могут привести к таким неприятным последствиям для здоровья, как отупение (вы будете ощущать усталость, недостаток энергии, постоянно что-то забывать и пр.), повышенное кровяное давление, полнота, ухудшение состояние кожи лица, снижение остроты зрения.
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