Что вреднее: недосыпать или ложиться спать поздно

Как показывают последние научные исследования, из-за раннего отхода ко сну у человека может увеличиться риск смерти. Так, исследование 2021 года продемонстрировало, что если человек ложится спать слишком рано (до 22 часов) или слишком поздно (после 12 ночи), то у него повышается вероятность развития болезней сердца и риск смерти по любым причинам. В первом случае - на 29 %, во втором - на 11 %.

Но нужно также понимать, что в ходе этого исследования была выявлена только связь между отходом ко сну и вероятностью возникновения различных заболеваний и смерти, а не зависимость. Также на риск смерти или развития сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять многие факторы.

Также в 2021 году другая команда исследователей из Оксфордского университета выяснила, что вредят здоровью как ранний, так и поздний отход ко сну. Опубликованы результаты этого исследования были в European Heart Journal Digital Health. Из участников исследования выше всего заболеваемость была у тех, кто засыпал в 00:00 или позже, а ниже всего - у тех, кто ложился спать в 22-23 часа.