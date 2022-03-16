Что ждёт в будущем из-за глобального потепления тех, у кого аллергия на пыльцу

По словам учёных из Мичиганского университета (США) Инсяо Чжан и Эллисон Л. Штайнер, в США в нынешнем столетии количество пыльцы увеличится на 200 процентов. Это произойдёт в том случае, если в мире выбросов углекислого газа будет производиться так же много, как и сейчас. Считается, что в целом в будущем сезон пыльцы будет начинаться весной на 40 дней раньше, а длиться он будет на 19 дней больше, чем сейчас.

Специалисты отмечают, что из-за повышения средней температуры растения будут расти быстрее на многих территориях. Соответственно, пыльцы тоже станет больше. Но это не единственный фактор. Главной причиной увеличения количества пыльцы, по мнению учёных, является увеличение выбросов углекислого газа.

Важно, что углекислый газ при этом влияет на процесс фотосинтеза у растений. Следовательно, растения будут ещё быстрее расти и производить больше пыльцы.