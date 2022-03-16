Что ждёт в будущем из-за глобального потепления тех, у кого аллергия на пыльцу

Что ждёт в будущем из-за глобального потепления тех, у кого аллергия на пыльцуОбъясняют американские учёные
По словам учёных из Мичиганского университета (США) Инсяо Чжан и Эллисон Л. Штайнер, в США в нынешнем столетии количество пыльцы увеличится на 200 процентов. Это произойдёт в том случае, если в мире выбросов углекислого газа будет производиться так же много, как и сейчас. Считается, что в целом в будущем сезон пыльцы будет начинаться весной на 40 дней раньше, а длиться он будет на 19 дней больше, чем сейчас.
Специалисты отмечают, что из-за повышения средней температуры растения будут расти быстрее на многих территориях. Соответственно, пыльцы тоже станет больше. Но это не единственный фактор. Главной причиной увеличения количества пыльцы, по мнению учёных, является увеличение выбросов углекислого газа.
Важно, что углекислый газ при этом влияет на процесс фотосинтеза у растений. Следовательно, растения будут ещё быстрее расти и производить больше пыльцы.
Несмотря на то что эксперты сейчас работают над сбором информации о пыльце и над прогнозированием количества этой пыльцы в будущем, есть ещё некоторые неизвестные данные. К примеру, учёные не до конца могут понять, почему какие-то растения в один год производят больше пыльцы, а в другой - меньше. Ещё нельзя точно предположить, что будет с растениями, если уровень углекислого газа станет очень высоким.
Сейчас благодаря исследованию, проведённому в 2021 году, известно, что на территории Северной Америки в целом сезон пыльцы стал примерно на 20 дней длиннее, нежели в 1990 году. Концентрация же пыльцы увеличилась примерно на 21 процент.
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