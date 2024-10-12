Чтобы крутиться удобнее: из-за брейкданса у танцора на голове выросла шишка

Человеческая юла

Недавнее исследование, опубликованное в BMJ Case Reports, описало интересный случай, пишет N+1: датчанин около 30 лет, практикующий брейкданс на протяжении 19 лет, развил болезненную шишку на голове после многолетних выступлений с элементом танца «хэдспин», при котором танцоры балансируют на голове и вращаются. Это состояние было вызвано разрастанием соединительной ткани на коже головы из-за постоянного давления при выполнении хедспина.