Чтобы крутиться удобнее: из-за брейкданса у танцора на голове выросла шишка

Чтобы крутиться удобнее: из-за брейкданса у танцора на голове выросла шишкаЧеловеческая юла
Во время клинического обследования пациент сообщил о болезненном выпадении волос и заметном увеличении шишки, которая становилась все более болезненной в течение последних пяти лет. Несмотря на дискомфорт и эстетические проблемы, шишка не мешала ему продолжать танцевать.
С помощью визуализации была выявлена значительная опухоль под кожей, которую удалили хирургическим путем. Гистологический анализ показал неспецифические изменения, характеризующиеся обширным фиброзом без признаков злокачественности. Примечательно, что уже через месяц после операции пациент не испытывал боли при выступлении и был доволен эстетическим результатом.
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