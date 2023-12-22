Чудо новогоднее: женщина с двойной маткой родила близнецов

Эта удивительная беременность, встречающаяся лишь у трех из 1000 женщин, родившихся с двумя матками, продемонстрировала редкость такого случая. Шанс забеременеть обеими матками при этом считался как минимум одним на миллион. Акушер Хэтчер, доктор Швета Патель, поделилась, что медицинская команда тщательно спланировала различные сценарии.

Во вторник Келси Хэтчер вместе с мужем Калебом приняли вагинальные роды, в результате которых Рокси появилась на свет из правой матки. В среду Ребел появилась на свет через кесарево сечение, выйдя из левой матки.

Эта трогательная история о стойкости и надежде служит примером триумфа жизни вопреки невероятным трудностям, а Хэтчеры теперь являются родителями пятерых детей.

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