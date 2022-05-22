Чувствуете частые спазмы в мышцах? Это может быть опухоль мозга

Мышечные подергивания вызываются непроизвольными сокращениями, которые обычно провоцируются избытком кофеина, неправильным питанием или физическими упражнениями. Однако известно, что некоторые виды рака также вызывают спазмы.

Врач Моника Вассерманн объясняет: “В то время как судороги в основном возникают из-за эпилепсии, опухоль мозга может раздражать нейроны мозга и вызывать покалывание, подергивание или мышечные сокращения”.

Так, если опухоль развивается в затылочной доле, височной доле или стволе мозга, у человека может двоиться или затуманиваться зрение. Еще один признак - подергивание глаз, объясняет медик.

Помимо этого один из видов рака, связанный с нервами, известный как менингиома, локализуется исключительно в нервной системе.Это злокачественное новообразование является одним из наиболее распространенных типов первичных опухолей головного мозга, однако менингиома более высокого класса встречается крайне редко.

А если поражается спинной мозг, могут возникнуть проблемы в мышцах, например, стягивание мышечных тканей в ноге, лодыжке и стопе. К основным видам рака, которые, как известно, распространяются на спинной мозг, относятся рак простаты, рак легких и рак молочной железы.

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