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Чёрный чай оказался эффективен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Это сообщило британское издание Daily Express
От болезней сердца каждый год умирают множество людей: это одна из основных причин смертности в мире. Один из способов профилактики таких заболеваний - правильное питание. Кроме того, существует напиток, снижающий вероятность возникновения гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний. О нём - в статье.
Чёрный чай оказался эффективен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании American Journal of Clinical Nutrition, чёрный чай позволяет быстро снизить давление, хоть и незначительно. Такой эффект возникает при регулярном употреблении напитка.

В ходе этого исследования участники каждый день пили три чашки чёрного чая. Эффект от него сохранялся при этом полгода.

Чёрный чай оказался эффективен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Также исследование, проведённое специалистами The American Journal of Medicine, показало, что если регулярно пить чёрный чай, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится, так как будут устранены факторы, способствующие этому (повышенный уровень холестерина, триглицеридов, ожирение и др.).

Ещё одно исследование (его результаты опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition) продемонстрировало, что при употреблении трёх кружек чёрного чая ежедневно вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний становится ниже на 11 процентов.

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Источник: ИноСМИ
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