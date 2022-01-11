Чёрный чай оказался эффективен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Чёрный чай оказался эффективен при профилактике сердечно-сосудистых заболеванийЭто сообщило британское издание Daily Express
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании American Journal of Clinical Nutrition, чёрный чай позволяет быстро снизить давление, хоть и незначительно. Такой эффект возникает при регулярном употреблении напитка.
В ходе этого исследования участники каждый день пили три чашки чёрного чая. Эффект от него сохранялся при этом полгода.
Также исследование, проведённое специалистами The American Journal of Medicine, показало, что если регулярно пить чёрный чай, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится, так как будут устранены факторы, способствующие этому (повышенный уровень холестерина, триглицеридов, ожирение и др.).
Ещё одно исследование (его результаты опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition) продемонстрировало, что при употреблении трёх кружек чёрного чая ежедневно вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний становится ниже на 11 процентов.
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