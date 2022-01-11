Чёрный чай оказался эффективен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Также исследование, проведённое специалистами The American Journal of Medicine, показало, что если регулярно пить чёрный чай, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится, так как будут устранены факторы, способствующие этому (повышенный уровень холестерина, триглицеридов, ожирение и др.).

Ещё одно исследование (его результаты опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition) продемонстрировало, что при употреблении трёх кружек чёрного чая ежедневно вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний становится ниже на 11 процентов.

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