Чёрный чай оказался напитком, провоцирующим рак

Чёрный чай оказался напитком, провоцирующим ракОб этом сообщает Daily Express
Несмотря на то что существуют доказательства пользы чёрного чая в борьбе с раком, они не имеют большого веса. Всё дело в том, что исследования, на которых эти доказательства основываются, проведены были на животных.
Кроме того, согласно результатам исследования, опубликованным в издании BMC Cancer Journal в 2014 году, чёрный чай значительно повышает риск появления рака груди. Эксперты в ходе этого исследования проанализировали данные из 41 научной работы. Приняли участие в этих экспериментах более трёх миллионов человек, причём у 49103 из них также были диагностированы онкологические заболевания.
По итогам проведённого анализа выяснилось, что если выпивать ежедневно три чашки чёрного чая, то это резко увеличит вероятность развития рака груди.
Подтверждено это было и результатами других исследований. Например, данные, опубликованные в журнале Carcinogenesis, говорят о том, что при употреблении чёрного чая риск возникновения рака повышается в умеренной степени. В Нидерландах же учёные обнаружили, что рак груди из-за чёрного чая с большей вероятностью появится у тех, кто пьёт каждый день более пяти чашек.
При этом, как подчёркивает автор, на самом деле научные данные о связи чёрного чая с раком довольно противоречивы. Есть и такие работы, которые доказывают пользу этого чая при борьбе с онкологией. По этой причине данный вопрос требует дальнейшего изучения.
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