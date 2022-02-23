Чёрный чай оказался напитком, провоцирующим рак

По итогам проведённого анализа выяснилось, что если выпивать ежедневно три чашки чёрного чая, то это резко увеличит вероятность развития рака груди.

Подтверждено это было и результатами других исследований. Например, данные, опубликованные в журнале Carcinogenesis, говорят о том, что при употреблении чёрного чая риск возникновения рака повышается в умеренной степени. В Нидерландах же учёные обнаружили, что рак груди из-за чёрного чая с большей вероятностью появится у тех, кто пьёт каждый день более пяти чашек.

При этом, как подчёркивает автор, на самом деле научные данные о связи чёрного чая с раком довольно противоречивы. Есть и такие работы, которые доказывают пользу этого чая при борьбе с онкологией. По этой причине данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.