Чёрный чай оказался полезен при повышенном холестерине

В эксперименте принимали участие 15 человек: семь мужчин и восемь женщин, страдающих от повышенного уровня «плохого» холестерина. В течение трёх недель они должны были пять раз в сутки пить чай и контрольный напиток. В итоге выяснилось, что пять чашек чёрного чая ежедневно могут снизить холестерин (его общий уровень) на 6,5 процентов. Уровень же «плохого» холестерина уменьшился 11,1 процента.

Учёные добавляют, что снижение холестерина имеет ещё один эффект. Благодаря этому уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца.

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