Чёрный чай оказался полезен при повышенном холестерине

Чёрный чай оказался полезен при повышенном холестеринеОб этом пишет британское издание Daily Express
Если вы страдаете от повышенного холестерина, то помочь решить эту проблему может чёрный чай. К такому выводу пришли учёные, которые изучили влияние чёрного чая на здоровье людей с высоким холестерином. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Nutrition.
В эксперименте принимали участие 15 человек: семь мужчин и восемь женщин, страдающих от повышенного уровня «плохого» холестерина. В течение трёх недель они должны были пять раз в сутки пить чай и контрольный напиток. В итоге выяснилось, что пять чашек чёрного чая ежедневно могут снизить холестерин (его общий уровень) на 6,5 процентов. Уровень же «плохого» холестерина уменьшился 11,1 процента.
Учёные добавляют, что снижение холестерина имеет ещё один эффект. Благодаря этому уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца.
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