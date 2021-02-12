Цифра дня: Сколько людей по всему миру пользуются часами Apple?

Аналитики из Above Avalon опубликовали отчёт по поставкам Apple Watch. Специалисты утверждают, что по всему миру есть 100 млн владельцев часов Apple.

Как отмечает GSMArena, это лишь 10% от числа активных пользователей iPhone — их насчитывается около 1 млрд по всему миру.