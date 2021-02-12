Цифра дня: Сколько людей по всему миру пользуются часами Apple?

100
млн людей по всему миру пользуются Apple Watch
Аналитики из Above Avalon опубликовали отчёт по поставкам Apple Watch. Специалисты утверждают, что по всему миру есть 100 млн владельцев часов Apple.
Как отмечает GSMArena, это лишь 10% от числа активных пользователей iPhone — их насчитывается около 1 млрд по всему миру.
Однако результат для Apple Watch всё равно неплохой. Первая модель «умных» часов компании из Купертино была запущена в 2015 году. С тех пор Apple Watch остаются одними из самых дорогих продуктов в своей категории.
Сообщается, что в 2020 году Apple смогла отгрузить 30 млн часов. Это больше, чем в 2015, 2016 и 2017 вместе взятых. То есть прошлый год оказался на редкость успешным для Apple, несмотря на пандемию.