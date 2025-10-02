Цифровой двойник поможет российским фермам выращивать больше овощей и фруктов

Опубликовано 02 октября 2025, 20:501 мин.
Цифровой двойник поможет российским фермам выращивать больше овощей и фруктовЧтобы у вас были вкусные плоды на столе
Учёные Сибирского федерального университета и Белорусской академии наук разработали цифровой двойник для умных ферм — виртуальную модель фитотронов, где растения выращиваются в полностью контролируемых условиях. Система анализирует данные с датчиков, прогнозирует изменения среды и предлагает оптимальные параметры для выращивания культур.
Модель тестировали на действующей городской ферме с семиярусными стеллажами на 4500 посадочных мест. Там установлены LED-освещение, системы кондиционирования и подогрева, увлажнители и осушители воздуха. Цифровой двойник позволяет проводить виртуальные эксперименты, изменяя параметры среды — температуру, влажность и освещённость — и сразу видеть влияние на растения. По результатам тестов температура прогнозировалась с точностью до 0,1 °C, влажность — в пределах 2%, а энергопотребление совпадало с реальными данными на 99,5 %.
Кроме того, технология используется для цифрового фенотипирования, когда на основе модели прогнозируют характеристики растений без физических экспериментов.