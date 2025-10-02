Цифровой двойник поможет российским фермам выращивать больше овощей и фруктов

Модель тестировали на действующей городской ферме с семиярусными стеллажами на 4500 посадочных мест. Там установлены LED-освещение, системы кондиционирования и подогрева, увлажнители и осушители воздуха. Цифровой двойник позволяет проводить виртуальные эксперименты, изменяя параметры среды — температуру, влажность и освещённость — и сразу видеть влияние на растения. По результатам тестов температура прогнозировалась с точностью до 0,1 °C, влажность — в пределах 2%, а энергопотребление совпадало с реальными данными на 99,5 %.

Кроме того, технология используется для цифрового фенотипирования, когда на основе модели прогнозируют характеристики растений без физических экспериментов.