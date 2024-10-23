Цинга неожиданно вернулась в развитые страны

Опубликовано 23 октября 2024, 19:301 мин.
Цинга неожиданно вернулась в развитые страныНа фоне роста стоимости жизни
Цинга, заболевание, вызванное дефицитом витамина C, которое считалось пережитком прошлого, вновь проявляется в развитых странах. Недавно 51-летний мужчина в Австралии был госпитализирован с серьезными симптомами, такими как болезненная сыпь и анемия, которые в конечном итоге были связаны с цингой.
Это заболевание, часто связанное с плохим питанием, теперь связывают с современными финансовыми трудностями, из-за которых некоторым людям становится сложно позволить себе здоровое питание, богатое фруктами и овощами. Да, в развитых странах.
Эксперты предупреждают, что цинга может стать более распространенной, особенно среди уязвимых групп населения, таких как люди с низким уровнем дохода или расстройствами пищевого поведения.
Хорошая новость заключается в том, что цинга легко лечится с помощью добавок витамина C, симптомы могут улучшиться в течение 24 часов.
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