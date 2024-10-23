Цинга неожиданно вернулась в развитые страны

Это заболевание, часто связанное с плохим питанием, теперь связывают с современными финансовыми трудностями, из-за которых некоторым людям становится сложно позволить себе здоровое питание, богатое фруктами и овощами. Да, в развитых странах.

Эксперты предупреждают, что цинга может стать более распространенной, особенно среди уязвимых групп населения, таких как люди с низким уровнем дохода или расстройствами пищевого поведения.

Хорошая новость заключается в том, что цинга легко лечится с помощью добавок витамина C, симптомы могут улучшиться в течение 24 часов.

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