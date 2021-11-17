Цинк оказался полезен при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа

Как показывают результаты научного труда, где были проанализированы данные 28 контролируемых исследований, цинк сокращает длительность гриппа и ОРВИ и предотвращает появление признаков заболеваний. К примеру, если принимать цинк для профилактики, то он снизит риск развития симптомов лёгкой степени - на 28 процентов, а средней степени - на 87 процентов. Главным автором исследования выступила Дженнифер Хантер, доктор в сфере интегративной медицины.

Если говорить о приёме цинка в качестве добавки после заражения гриппом либо простудой, то это вещество способно за пару дней уменьшить серьёзные признаки болезни. Конечно, эффект это совсем незначительный. Кроме того, как отмечают учёные, если человека специально пытаться заразить ОРВИ, то цинк уже будет бесполезен.