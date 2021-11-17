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Цинк оказался полезен при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа

Это доказало недавнее исследование
Согласно метаанализу, опубликованному в издании British Medical Journal, цинковые добавки способны уменьшить длительность протекания простуды или гриппа, а также защитить от заражения этими инфекциями. Подробнее об этом сообщает El Confidencial.
Цинк оказался полезен при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа

Как показывают результаты научного труда, где были проанализированы данные 28 контролируемых исследований, цинк сокращает длительность гриппа и ОРВИ и предотвращает появление признаков заболеваний. К примеру, если принимать цинк для профилактики, то он снизит риск развития симптомов лёгкой степени - на 28 процентов, а средней степени - на 87 процентов. Главным автором исследования выступила Дженнифер Хантер, доктор в сфере интегративной медицины.

Если говорить о приёме цинка в качестве добавки после заражения гриппом либо простудой, то это вещество способно за пару дней уменьшить серьёзные признаки болезни. Конечно, эффект это совсем незначительный. Кроме того, как отмечают учёные, если человека специально пытаться заразить ОРВИ, то цинк уже будет бесполезен.

Цинк оказался полезен при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа

Хантер подчёркивает, что на данный момент нет чёткого понимания такого в какой форме (пастилка, таблетка, назальный аэрозоль, назальный гель) принимать цинк лучше всего. Подобные исследования необходимо будет ещё провести.

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Источник: ИноСМИ
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