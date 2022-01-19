Цитрусовые оказались эффективны при борьбе с повышенным холестерином

Результаты названного исследования были опубликованы в издании Science Daily. Учёные отмечают, что антиоксидантные соединения, которые находятся в кожуре разных цитрусовых, могут снижать холестерин даже эффективнее, чем некоторые медицинские препараты. Кроме того, кожура безопасна для всех категорий людей.

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