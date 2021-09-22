COVID-19 научился маскироваться под часть иммунной системы человека

Из-за этого скорость распространения инфекции становится ещё выше

Недавнее исследование учёных из двух вузов Санкт-Петербурга показало, что коронавирус может делать собственные белки похожими на человеческие. Подробнее о результатах - в материале "Лайфа".