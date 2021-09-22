COVID-19 научился маскироваться под часть иммунной системы человека

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COVID-19 научился маскироваться под часть иммунной системы человекаИз-за этого скорость распространения инфекции становится ещё выше
Недавнее исследование учёных из двух вузов Санкт-Петербурга показало, что коронавирус может делать собственные белки похожими на человеческие. Подробнее о результатах - в материале "Лайфа".
Научные сотрудники медицинского университета им. И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии выявили новую способность ковида. На неё указывает и высокая степень заразности вируса.
Согласно статье, опубликованной в издании Scientific Reports, коронавирус SARS-CoV-2 маскирует некоторые свои участки белка под человеческие. Это даёт ему возможность обмануть иммунитет и быстрее распространиться по организму.