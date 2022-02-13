COVID-19 в долгосрочной перспективе может быть причиной заболеваний нервной системы

Сам омикрон-штамм, который сейчас преобладает в популяции, считают более легкой версией оригинального штамма, однако тут не все так просто.

Исаев предупреждает, что, несмотря на более легкое течение заболевания при омикроне-штамме COVID-19, вирус вполне может привести к нейроковиду и “долгому ковиду” у взрослых. А дети могут столкнуться с системными воспалениями.

На фоне этой нынешней врач советует пройти ревакцинацию. По его словам, одного введения бустерной вакцины должно хватить на два-три месяца.

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