ЦРУ заявило, что COVID-19 случайно выбрался из китайской лаборатории

Новая оценка, обнародованная директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, не содержит новых разведданных, но основана на более тщательном изучении условий в лабораториях повышенной секретности в Ухане до начала пандемии. Несмотря на это изменение, ЦРУ считает, что теория рынка по-прежнему правдоподобна, и будет продолжать расследовать любую достоверную новую информацию.

Некоторые американские чиновники считают, что эти дебаты не столь важны, утверждая, что вспышке заболевания «способствовала неспособность Китая регулировать как свои рынки, так и лаборатории».