ЦРУ заявило, что COVID-19 случайно выбрался из китайской лаборатории

Опубликовано 27 января 2025, 09:001 мин.
ЦРУ заявило, что COVID-19 случайно выбрался из китайской лабораторииСклоняется к теории утечки из лаборатории
ЦРУ недавно обновило свою точку зрения на происхождение COVID-19 и теперь склоняется к версии, что вирус мог случайно просочиться из лаборатории в Ухане, что в Китае. В течение многих лет агентство заявляло, что нет достаточных доказательств, чтобы подтвердить, откуда был получен вирус — с рынка или из исследовательской лаборатории.
Новая оценка, обнародованная директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, не содержит новых разведданных, но основана на более тщательном изучении условий в лабораториях повышенной секретности в Ухане до начала пандемии. Несмотря на это изменение, ЦРУ считает, что теория рынка по-прежнему правдоподобна, и будет продолжать расследовать любую достоверную новую информацию.
Некоторые американские чиновники считают, что эти дебаты не столь важны, утверждая, что вспышке заболевания «способствовала неспособность Китая регулировать как свои рынки, так и лаборатории».