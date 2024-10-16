Цвет кожи повлиял на эффективность лекарств

Исследование показывает, что меланин, пигмент, ответственный за цвет кожи, имеет высокое сродство к определённым лекарственным соединениям, что может влиять на безопасность и дозировку препаратов. Этот факт вызывает опасения по поводу стандартной дозировки, особенно с учётом того, что в клинических испытаниях часто недопредставлены люди с более тёмным оттенком кожи, пишут учёные.

Они подчеркивают необходимость повышения “разнообразия” в клинических испытаниях, учитывая, что в 2020 году только 8% участников испытаний новых лекарств в США были чернокожими. Для решения этой проблемы они предлагают использовать пигментированные 3D-модели кожи.

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