Далеко не два: сколько штаммов коронавируса есть в России

Далеко не два: сколько штаммов коронавируса есть в РоссииИм нужны новые названия
В России циркулируют десятки штаммов коронавируса. О них не так часто говорят, но на данный момент в России циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, рассказал Александр Гинцбург, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в интервью ТАСС.
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Эти варианты сильно отличаются от оригинального штамма Omicron и вызывают схожую коронавирусную инфекцию. По сути, они являются гибридами, которые образовались в результате генетического обмена различными вариантами вируса, пояснил он.
“То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, - это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать”, - сказал Гинцбург.
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