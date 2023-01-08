Далеко не два: сколько штаммов коронавируса есть в России

Эти варианты сильно отличаются от оригинального штамма Omicron и вызывают схожую коронавирусную инфекцию. По сути, они являются гибридами, которые образовались в результате генетического обмена различными вариантами вируса, пояснил он.

“То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, - это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать”, - сказал Гинцбург.

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