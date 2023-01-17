DASH – диета для снижения давления. Но что, согласно ей, можно есть?Эффективность этой диеты доказана учёными
Исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов, показало, что диета действительно может за короткий срок улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме того, диета DASH благотворно влияет на повреждение сердца. Но что собой представляет такой вариант питания?
Фото: Everyday Health
Вообще диета DASH изначально создана была для того, чтобы помогать людям с повышенным кровяным давлением. Основывался этот рацион на научных работах, спонсируемых Национальным институтом сердца, лёгких и крови США (NHLBI). Но диета DASH - это не план питания, а просто список ежедневных целей, связанных с питанием.
DASH включает в себя овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, обезжиренные молочные продукты, птицу, рыбу, бобы, орехи, растительные масла. При таком варианте питания человек ограничивает потребление жирного мяса, жирных молочных продуктов, тропических масел, напитков с добавленным сахаром, сладостей.
Также продукты должны содержать мало насыщенных жиров, трансжиров, натрия и много - кальция, калия, клетчатки, магния, белка.
Национальная медицинская библиотека США отмечает, что диета DASH понижает артериальное давление, улучшает уровень холестерина в крови, защищает от диабета 2 типа, снижает риск развития болезней почек, сердца, возникновения сердечной недостаточности, инсульта.
Кроме того, нужно при соблюдении данной диеты ограничить потребление алкогольных напитков, упакованных продуктов.
Предыдущие исследования показали, что уровень смертности от болезней сердца у людей, которые придерживаются диеты DASH или средиземноморской диеты, - ниже на 28%.
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