DASH – диета для снижения давления. Но что, согласно ей, можно есть?

Вообще диета DASH изначально создана была для того, чтобы помогать людям с повышенным кровяным давлением. Основывался этот рацион на научных работах, спонсируемых Национальным институтом сердца, лёгких и крови США (NHLBI). Но диета DASH - это не план питания, а просто список ежедневных целей, связанных с питанием.

DASH включает в себя овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, обезжиренные молочные продукты, птицу, рыбу, бобы, орехи, растительные масла. При таком варианте питания человек ограничивает потребление жирного мяса, жирных молочных продуктов, тропических масел, напитков с добавленным сахаром, сладостей.