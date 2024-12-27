Вирусы, естественно, несут генетический материал в белковых оболочках, что позволяет им вторгаться в клетки. Имитируя это, исследователи разработали наноклетки сложной формы — тетраэдрические, октаэдрические и икосаэдрические. Самая большая, икосаэдрическая, может переносить в три раза больше генетического материала, чем обычно используемые «векторы», такие как адено-ассоциированные вирусы (AAV).

ИИ сыграл ключевую роль в разработке этих наноклеток, которые повторяют асимметрию природных вирусов, сохраняя при этом стабильность.

Электронная микроскопия подтвердила точность их структуры. Эксперименты показали, что они могут эффективно доставлять терапевтические гены в клетки-мишени, предлагая перспективный инструмент для медицины.

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