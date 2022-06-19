Даже в тёплую погоду: какие болезни грозят вам летом

Врач утверждает, что летом риск заразиться некоторыми заболеваниями выше, чем в холодное время года. Это касается острых кишечных инфекций. Например, в отпуске легко «подхватить» ротавирус. Он хорошо передаётся через воду — в бассейнах или в естественных водоёмах. А там, где купаться запрещено, и вовсе есть риск заразиться холерой.

Ещё летом становятся распространённее сальмонеллезы. По словам врача, сальмонеллы легко размножаются на продуктах, которые уже приготовлены. Чтобы уберечь себя от кишечных инфекций, следует соблюдать правила личной гигиены, мыть фрукты и овощи, пить бутилированную воду.

Летом также можно и простудиться. Это может быть связано с неправильно установленной температурой на кондиционере или прохладными напитками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.