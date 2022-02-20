Действительно ли низкоуглеводная диета лучше для похудения

Фитнес и здоровье
Сегодня в 20:59
1 мин.
Действительно ли низкоуглеводная диета лучше для похуденияУчёные сделали обзор
В 1970-х в моде были низкоуглеводные диеты. Утверждалось даже, что ограничение потребления углеводов — это лучший способ навсегда остаться худым и есть достаточно. Так ли это на самом деле?
Углеводы содержатся в хлебе, крупах и других злаках, фруктах, овощах и молоке. Они также есть в фасфуде, тортах, чипсах и безалкогольных напитках.
Новое исследование показало, что те, кто долгое время сидел на диете с низким содержанием углеводов, потеряли всего лишь на килограмм больше веса, чем люди, сидящие на других диетах. В целом, учёные пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что диеты с низким содержанием углеводов имеют какие-либо дополнительные преимущества для здоровья.
К низкоуглеводным диетами относили такие режимы питания, при которых нужно употреблять менее 50 г углеводов в день или 50-150 г углеводов в день.
Источник: Science Alert