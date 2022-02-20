Действительно ли низкоуглеводная диета лучше для похудения

Углеводы содержатся в хлебе, крупах и других злаках, фруктах, овощах и молоке. Они также есть в фасфуде, тортах, чипсах и безалкогольных напитках.

Новое исследование показало, что те, кто долгое время сидел на диете с низким содержанием углеводов, потеряли всего лишь на килограмм больше веса, чем люди, сидящие на других диетах. В целом, учёные пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что диеты с низким содержанием углеводов имеют какие-либо дополнительные преимущества для здоровья.

К низкоуглеводным диетами относили такие режимы питания, при которых нужно употреблять менее 50 г углеводов в день или 50-150 г углеводов в день.