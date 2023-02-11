Фитнес и здоровье
21:05, 11 февраля 2023
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Делайте эти 5 вещей по утрам, чтобы похудеть быстрее

Нужно развить полезные привычки

Как пояснил диетолог, похудение должно сопровождаться выработкой полезных привычек. Он перечислил те, что могут стать для вас утренней рутиной.

Делайте эти 5 вещей по утрам, чтобы похудеть быстрее

Фото: Unsplash

1. Выпейте стакан воды.

Как уточнил диетолог, когда вы просыпаетесь утром, вы можете быть обезвожены, поэтому выпить стакан воды — отличная идея. Можно добавить в воду мяту или лимон.

2. Добавьте к завтраку продукты, богатые белком.

Если вы начнёте завтрак с продуктов, богатых белком, таких как яйца, йогурт или арахисовая паста, вы будете чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени. Кроме того, это поможет «стабилизировать уровень сахара в крови».

3. Начните есть больше фруктов.

Так можно добавить вес и объём к завтраку без лишних калорий.

4. Ешьте цельнозерновые продукты.

Это может быть овсянка или цельнозерновой хлеб. Они содержат клетчатку и питательные вещества, а также обеспечивают чувство сытости.

5. Отправляйтесь на прогулку на свежем воздухе.

Физическая активность — важное дополнение к здоровому питанию.

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