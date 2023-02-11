Делайте эти 5 вещей по утрам, чтобы похудеть быстрее

Делайте эти 5 вещей по утрам, чтобы похудеть быстрееНужно развить полезные привычки
Как пояснил диетолог, похудение должно сопровождаться выработкой полезных привычек. Он перечислил те, что могут стать для вас утренней рутиной.
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1. Выпейте стакан воды.
Как уточнил диетолог, когда вы просыпаетесь утром, вы можете быть обезвожены, поэтому выпить стакан воды — отличная идея. Можно добавить в воду мяту или лимон.
2. Добавьте к завтраку продукты, богатые белком.
Если вы начнёте завтрак с продуктов, богатых белком, таких как яйца, йогурт или арахисовая паста, вы будете чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени. Кроме того, это поможет «стабилизировать уровень сахара в крови».
3. Начните есть больше фруктов.
Так можно добавить вес и объём к завтраку без лишних калорий.
4. Ешьте цельнозерновые продукты.
Это может быть овсянка или цельнозерновой хлеб. Они содержат клетчатку и питательные вещества, а также обеспечивают чувство сытости.
5. Отправляйтесь на прогулку на свежем воздухе.
Физическая активность — важное дополнение к здоровому питанию.