Делайте эти шесть вещей, если вы постоянно мёрзнете на холоде

Делайте эти шесть вещей, если вы постоянно мёрзнете на холодеВажно поддерживать нормальную температуру тела зимой
Существует несколько факторов, влияющих на чувствительность человека к холоду. К ним относится и возраст. К примеру, по словам доцента кафедры клинической неотложной медицины в Penn Medicine Заффера Касима, сложнее контролировать температуру своего тела пожилым и очень молодым людям.
Чувствительность к холоду может быть связана и с наличием диабета, гипотиреоза. Даже некоторые лекарства могут повысить вероятность замёрзнуть в холодную погоду (например, лекарства от артериального давления, седативные и психиатрические препараты). То же самое касается низкого процента жира в организме, быстрого метаболизма. Наконец, у каждого человека своя физиологическая и психологическая реакция на холод, то есть на то, как он ощущает температуру и относится к ней.
Если вы поняли, что стали более чувствительны, к холоду, то попробуйте эти шесть вещей.
Одевайтесь по погоде. Одевайтесь в несколько слоёв, носите впитывающие и водостойкие материалы. Также не забудьте надеть шапку и тёплые носки.
Следите за своим термостатом. Следите, чтобы хотя бы в одной комнате дома температура была выше +18 градусов Цельсия.
Регулярно занимайтесь спортом. Это в целом улучшит здоровье, ускорит метаболизм.
Употребляйте тёплые напитки. Так вы согреетесь изнутри.
Съешьте что-нибудь. Телу нужна энергия для переваривания пищи, а это создаёт небольшое количество тепла внутри тела во время еды.
Примите душ. Горячий душ или ванна приводят к временному повышению температуры тела.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.