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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2024, 21:00
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Делайте эти шесть вещей, если вы постоянно мёрзнете на холоде

Важно поддерживать нормальную температуру тела зимой
Перечислены способы согреться при чувствительности к холоду. В процессе терморегуляции организма (то есть поддержания им определённой температуры) ключевую роль играют кожа, потовые железы, система кровообращения и гипоталамус. Но что делать, если вы быстро замерзаете и не можете согреться?

Существует несколько факторов, влияющих на чувствительность человека к холоду. К ним относится и возраст. К примеру, по словам доцента кафедры клинической неотложной медицины в Penn Medicine Заффера Касима, сложнее контролировать температуру своего тела пожилым и очень молодым людям.

Чувствительность к холоду может быть связана и с наличием диабета, гипотиреоза. Даже некоторые лекарства могут повысить вероятность замёрзнуть в холодную погоду (например, лекарства от артериального давления, седативные и психиатрические препараты). То же самое касается низкого процента жира в организме, быстрого метаболизма. Наконец, у каждого человека своя физиологическая и психологическая реакция на холод, то есть на то, как он ощущает температуру и относится к ней.

Делайте эти шесть вещей, если вы постоянно мёрзнете на холоде
© KATHRIN ZIEGLER

Если вы поняли, что стали более чувствительны, к холоду, то попробуйте эти шесть вещей.

Одевайтесь по погоде. Одевайтесь в несколько слоёв, носите впитывающие и водостойкие материалы. Также не забудьте надеть шапку и тёплые носки.

Следите за своим термостатом. Следите, чтобы хотя бы в одной комнате дома температура была выше +18 градусов Цельсия.

Регулярно занимайтесь спортом. Это в целом улучшит здоровье, ускорит метаболизм.

Употребляйте тёплые напитки. Так вы согреетесь изнутри.

Съешьте что-нибудь. Телу нужна энергия для переваривания пищи, а это создаёт небольшое количество тепла внутри тела во время еды.

Примите душ. Горячий душ или ванна приводят к временному повышению температуры тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#зима
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#человек
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#медицина
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#здоровье
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