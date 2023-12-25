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Фитнес и здоровье
16:30, 25 декабря 2023
1 мин.

Делайте это в конце принятия душа, чтобы поддержать общее здоровье

Рассказала об этом доктор Джанин Боуринг

В одном из своих видео на YouTube врач-натуропат Джанин Боуринг посоветовала каждый приём душа завершать ополаскиванием холодной водой. Особенно это касается головы и области груди.

Холодный душ, по мнению врача, помогает лептиновым рецепторам работать. А для сбалансированного уровня гормонов нужно устранить резистентность к лептину.

Кроме того, холодная вода в конце принятия душа поможет вам сбросить вес. Ещё одна причина принятия холодного душа — улучшение настроения, борьба с нервозностью и беспокойством.

Делайте это в конце принятия душа, чтобы поддержать общее здоровье
© The Healthy Man

Перед тем как выйти из душа, как можно дольше держите под холодной водой лицо и грудь. Это будет иметь важное значение и для вашего общего здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Daily Express
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#здоровье
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#человек
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