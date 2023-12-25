Делайте это в конце принятия душа, чтобы поддержать общее здоровье

Делайте это в конце принятия душа, чтобы поддержать общее здоровьеРассказала об этом доктор Джанин Боуринг
В одном из своих видео на YouTube врач-натуропат Джанин Боуринг посоветовала каждый приём душа завершать ополаскиванием холодной водой. Особенно это касается головы и области груди.
Холодный душ, по мнению врача, помогает лептиновым рецепторам работать. А для сбалансированного уровня гормонов нужно устранить резистентность к лептину.
Кроме того, холодная вода в конце принятия душа поможет вам сбросить вес. Ещё одна причина принятия холодного душа — улучшение настроения, борьба с нервозностью и беспокойством.
Перед тем как выйти из душа, как можно дольше держите под холодной водой лицо и грудь. Это будет иметь важное значение и для вашего общего здоровья.
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