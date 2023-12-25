Делайте это в конце принятия душа, чтобы поддержать общее здоровье

Перед тем как выйти из душа, как можно дольше держите под холодной водой лицо и грудь. Это будет иметь важное значение и для вашего общего здоровья.

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