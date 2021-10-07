Дельта-штамм станет главным подвидом коронавируса на Земле

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Дельта-штамм станет главным подвидом коронавируса на ЗемлеТакое предположение сделал учёный
"Лайф" рассказал о возможном варианте развития ситуации с COVID-19 в России и во всём мире.
По мнению Евгения Кунина, научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США, члена национальных академий наук США, России, Европы, вполне возможно, что Дельта-вариант коронавируса больше не будет изменяться и станет последним, сообщает "Лайф" со ссылкой на ТАСС. Это связано с двумя факторами: вакцинацией и стабильным доминирующим положением штамма в течение некоторого времени.
Кроме того, учёный сравнил нынешнюю ситуацию с горным ландшафтом. Он отметил: "Возможно представить себе такую ситуацию, если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато и, чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще".