Дельта-штамм станет главным подвидом коронавируса на Земле

Кроме того, учёный сравнил нынешнюю ситуацию с горным ландшафтом. Он отметил: "Возможно представить себе такую ситуацию, если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато и, чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще".