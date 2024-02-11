Деменция и язык: иммигранты в США оказались склонны к «возбуждению и агрессии»

Иммигранты с деменцией были более склонны к возбуждению и агрессии, что указывает на возможные трудности в общении и культурное недопонимание. Языковые барьеры и культурные особенности в значительной степени способствовали возникновению поведенческих проблем у неанглоязычных иммигрантов.

Исследование подчеркивает необходимость повышения осведомленности и обучения в отношении культурных и языковых нюансов при уходе за пациентами с деменцией, проявляющими поведенческие симптомы.

В исследовании изучались пациенты с деменцией, проживающие в домах престарелых. Иммигранты составили более 21% пациентов с деменцией.

Ведущий исследователь Пелден Чеджор подчеркивает необходимость дальнейших исследований, посвященных изучению уровня владения языком и продолжительности пребывания в стране, чтобы лучше понять поведенческие проявления в различных группах иммигрантов.

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