Деменция и язык: иммигранты в США оказались склонны к «возбуждению и агрессии»Показало исследование
Иммигранты с деменцией были более склонны к возбуждению и агрессии, что указывает на возможные трудности в общении и культурное недопонимание. Языковые барьеры и культурные особенности в значительной степени способствовали возникновению поведенческих проблем у неанглоязычных иммигрантов.
Исследование подчеркивает необходимость повышения осведомленности и обучения в отношении культурных и языковых нюансов при уходе за пациентами с деменцией, проявляющими поведенческие симптомы.
В исследовании изучались пациенты с деменцией, проживающие в домах престарелых. Иммигранты составили более 21% пациентов с деменцией.
Ведущий исследователь Пелден Чеджор подчеркивает необходимость дальнейших исследований, посвященных изучению уровня владения языком и продолжительности пребывания в стране, чтобы лучше понять поведенческие проявления в различных группах иммигрантов.
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