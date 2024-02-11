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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 февраля 2024, 00:45
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Деменция и язык: иммигранты в США оказались склонны к «возбуждению и агрессии»

Показало исследование
Недавнее исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн (Edith Cowan University, ECU) в сотрудничестве с Центром деменции, заставляет задуматься о том, как языковые барьеры и культурные различия могут негативно влиять на пациентов с деменцией. Исследование показало, что иммигранты, живущие с деменцией, чаще проявляют возбуждение и агрессию по сравнению со своими коллегами, не являющимися иммигрантами.

Иммигранты с деменцией были более склонны к возбуждению и агрессии, что указывает на возможные трудности в общении и культурное недопонимание. Языковые барьеры и культурные особенности в значительной степени способствовали возникновению поведенческих проблем у неанглоязычных иммигрантов.

Исследование подчеркивает необходимость повышения осведомленности и обучения в отношении культурных и языковых нюансов при уходе за пациентами с деменцией, проявляющими поведенческие симптомы.

В исследовании изучались пациенты с деменцией, проживающие в домах престарелых. Иммигранты составили более 21% пациентов с деменцией.

Ведущий исследователь Пелден Чеджор подчеркивает необходимость дальнейших исследований, посвященных изучению уровня владения языком и продолжительности пребывания в стране, чтобы лучше понять поведенческие проявления в различных группах иммигрантов.

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Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Деменция
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#Мозг